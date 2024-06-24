Il sigaro più costoso

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il sigaro più costoso' è 'Avana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVANA

Perché la soluzione è Avana? L'AVANA rappresenta il sigaro più costoso, simbolo di lusso e raffinatezza nel mondo del tabacco. La sua origine cubana, famosa per la qualità eccezionale delle foglie, contribuisce a elevare il valore di questa varietà. La lavorazione artigianale e il lungo processo di invecchiamento rendono l'AVANA un prodotto esclusivo, richiesto da intenditori e collezionisti. Questo sigaro incarna l'eccellenza e il prestigio associati al suo nome, distinguendosi per aroma e raffinatezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il sigaro più costoso". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il sigaro più costoso nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Avana

La soluzione associata alla definizione "Il sigaro più costoso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il sigaro più costoso" conferma che la soluzione 'Avana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Avana

A Ancona V Venezia A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il sigaro più costoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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