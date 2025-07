Rendere praticabile un campo nei cruciverba: la soluzione è Sminare

Home / Soluzioni Cruciverba / Rendere praticabile un campo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rendere praticabile un campo' è 'Sminare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SMINARE

Curiosità e Significato di Sminare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sminare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sminare.

Perché la soluzione è Sminare? Sminare significa eliminare mine o ostacoli, rendendo un terreno sicuro e praticabile. È un termine usato soprattutto nel contesto militare o di riqualificazione territoriale, quando si rimuovono esplosivi o ostacoli che impediscono l’accesso o il passaggio. In sostanza, si tratta di preparare il terreno per renderlo sicuro e pronto all’uso, un lavoro fondamentale per garantire sicurezza e funzionalità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si distinguono sul campo di battagliaSi gioca in un campo con due tabelloniHollande di nuovo in campoIl campo d azione di Tim e VodafonePuò rendere irrequieti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sminare

Hai trovato la definizione "Rendere praticabile un campo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M F E R E A D I E A I D T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MATERIA DI FEDE" MATERIA DI FEDE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.