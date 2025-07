La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quella del soggetto cade sul complemento' è 'Azione' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AZIONE

La soluzione Azione di 6 lettere

Perché la soluzione è Azione? L'azione è ciò che indica il verbo e rappresenta il gesto o il fatto compiuto dal soggetto nella frase. È il movimento, l'attività o il processo che mette in moto la frase stessa, dando senso e dinamismo alla comunicazione. In sintesi, l'azione rivela cosa fa il soggetto e arricchisce il significato di ogni frase, rendendola viva e concreta.

la definizione "Quella del soggetto cade sul complemento"

