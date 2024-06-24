Quasi una dozzina

SOLUZIONE: DECINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quasi una dozzina" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quasi una dozzina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Decina? Una decina rappresenta un gruppo formato da dieci elementi o unità. È un numero utilizzato spesso per contare oggetti, persone o cose in modo semplice e immediato. Quando si vuole indicare una quantità vicina a dieci senza essere precisa, si può usare questa espressione. La decina è molto comune nelle attività quotidiane, come il conteggio dei giorni, delle cose acquistate o dei partecipanti a un evento. Questa misura aiuta a valutare facilmente quantità senza doverle numerare singolarmente.

In presenza della definizione "Quasi una dozzina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quasi una dozzina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Decina:

D Domodossola E Empoli C Como I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quasi una dozzina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

