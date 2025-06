Il parassita persona noiosa nei cruciverba: la soluzione è Piattola

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il parassita persona noiosa' è 'Piattola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIATTOLA

Curiosità e Significato di "Piattola"

La soluzione Piattola di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Piattola per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Piattola? Piattola è un termine che si riferisce a un parassita, in particolare a una sorta di insetto piatto che si nutre del sangue di altri organismi. Nel linguaggio colloquiale, può anche essere usato per descrivere una persona noiosa o priva di spessore, proprio come un parassita che si appiattisce su una superficie senza portare nulla di interessante. Insomma, chiamiamo piattola qualcuno che sembra solo sfruttare le situazioni senza aggiungere valore o entusiasmo.

Come si scrive la soluzione Piattola

Stai cercando la risposta alla definizione "Il parassita persona noiosa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

