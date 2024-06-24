Malattia della gola nei cruciverba: la soluzione è Angina

10 nov 2025

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Malattia della gola' è 'Angina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANGINA

Curiosità e Significato di Angina

La parola Angina è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Angina.

Soluzione Malattia della gola - Angina

Come si scrive la soluzione Angina

La definizione "Malattia della gola" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 6 lettere della soluzione Angina:
A Ancona
N Napoli
G Genova
I Imola
N Napoli
A Ancona

