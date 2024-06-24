L intestino che unisce il digiuno al cieco

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L intestino che unisce il digiuno al cieco' è 'Ileo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ILEO

Perché la soluzione è Ileo? L'ileo è la porzione finale dell'intestino tenue che collega il digiuno al cieco. Questa parte svolge un ruolo fondamentale nell'assorbimento di vitamine, sali minerali e altri nutrienti residuali provenienti dal cibo digerito. Attraverso l'ileo, il contenuto intestinale si dirige verso il colon, completando il processo di digestione e assorbimento. La sua struttura e funzione sono essenziali per mantenere l'equilibrio del sistema digestivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L intestino che unisce il digiuno al cieco". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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L intestino che unisce il digiuno al cieco nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ileo

In presenza della definizione "L intestino che unisce il digiuno al cieco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L intestino che unisce il digiuno al cieco" conferma che la soluzione 'Ileo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ileo

I Imola L Livorno E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L intestino che unisce il digiuno al cieco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ileo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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