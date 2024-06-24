Gli Asiatici di Katmandu nei cruciverba: la soluzione è Nepalesi

Sara Verdi | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli Asiatici di Katmandu' è 'Nepalesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEPALESI

Curiosità e Significato di Nepalesi

Come si scrive la soluzione Nepalesi

La definizione "Gli Asiatici di Katmandu" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 8 lettere della soluzione Nepalesi:
N Napoli
E Empoli
P Padova
A Ancona
L Livorno
E Empoli
S Savona
I Imola

