La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Finestrella tonda' è 'Oculo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OCULO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Finestrella tonda" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Finestrella tonda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Oculo? Un occhio di vetro o di metallo che permette di vedere attraverso una parete o un contenitore rappresenta un piccolo foro rotondo. Questa apertura consente di controllare o osservare senza dover aprire completamente, facilitando la comunicazione o la vigilanza. Spesso si trova nelle porte, nei carri armati o in alcune strutture di sicurezza. La sua forma circolare e la funzione di apertura visiva sono caratteristiche principali di questa piccola apertura. È particolarmente utile in molte situazioni pratiche e di sicurezza.

Finestrella tonda nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Oculo

La soluzione associata alla definizione "Finestrella tonda" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Finestrella tonda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Oculo:

O Otranto C Como U Udine L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Finestrella tonda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

