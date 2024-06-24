Così è la mano del borsaiolo nei cruciverba: la soluzione è Lesta
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così è la mano del borsaiolo' è 'Lesta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
LESTA
Curiosità e Significato di Lesta
Hai risolto il cruciverba con Lesta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Lesta.
Come si scrive la soluzione Lesta
Se ti sei imbattuto nella definizione "Così è la mano del borsaiolo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 5 lettere della soluzione Lesta:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
E N G E I
