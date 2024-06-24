Così è la mano del borsaiolo nei cruciverba: la soluzione è Lesta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così è la mano del borsaiolo' è 'Lesta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LESTA

Curiosità e Significato di Lesta

Hai risolto il cruciverba con Lesta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Lesta.

Come si scrive la soluzione Lesta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Così è la mano del borsaiolo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N G E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EIGEN" EIGEN

