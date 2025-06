Corridori automobilisti nei cruciverba: la soluzione è Piloti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Corridori automobilisti' è 'Piloti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PILOTI

Curiosità e Significato... La parola Piloti è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Piloti.

Perché la soluzione è Piloti? I “corridori automobilisti” sono coloro che guidano le automobili a grande velocità in competizioni o per passione. La parola “pilot” indica chi comanda e controlla un veicolo, come un pilota di aerei o di auto da corsa. In italiano, “piloti” raggruppa tutti coloro che si dedicano a questa attività, rappresentando il massimo dell’abilità e del controllo su strada o pista.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si sfidano nelle corse automobilisticheSiedono alla clocheConducenti di velivoli o di auto da corsaGarantisce l aiuto agli automobilisti 24 ore su 24Una tappa per automobilistiI corridori lo attendono ai blocchi di partenza

P Padova

I Imola

L Livorno

O Otranto

T Torino

I Imola

