Comprendono 5 fogli

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Comprendono 5 fogli' è 'Quinterni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUINTERNI

Perchè la soluzione è Quinterni? I quinterni sono un insieme di cinque fogli uniti tra loro, spesso usati per creare schemi o diagrammi. La loro struttura permette di organizzare informazioni in modo chiaro e compatto, facilitando la comprensione e la visualizzazione di concetti complessi in modo semplice e immediato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Comprendono 5 fogli

Comprendono 5 fogli Risposta: QUINTERNI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: Q________

Q________ Inizia con: Q

Q Finisce con: I

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Comprendono 5 fogli nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Quinterni

In presenza della definizione "Comprendono 5 fogli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Quinterni'.

Le 9 lettere della soluzione

Q Quarto U Udine I Imola N Napoli T Torino E Empoli R Roma N Napoli I Imola

La soluzione 'Quinterni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Comprendono 5 fogli". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.