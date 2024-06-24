Comprendono 5 fogli

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Comprendono 5 fogli' è 'Quinterni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUINTERNI

Perchè la soluzione è Quinterni? I quinterni sono un insieme di cinque fogli uniti tra loro, spesso usati per creare schemi o diagrammi. La loro struttura permette di organizzare informazioni in modo chiaro e compatto, facilitando la comprensione e la visualizzazione di concetti complessi in modo semplice e immediato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Comprendono 5 fogli
  • Risposta: QUINTERNI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: Q________
  • Inizia con: Q
  • Finisce con: I
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Comprendono 5 fogli nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Quinterni

In presenza della definizione "Comprendono 5 fogli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Quinterni'.

Le 9 lettere della soluzione

Q Quarto
U Udine
I Imola
N Napoli
T Torino
E Empoli
R Roma
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Quinterni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Comprendono 5 fogli". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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