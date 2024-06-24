Lo è l antenna che irraggia nei due sensi opposti

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Lo è l antenna che irraggia nei due sensi opposti' è 'Bidirezionale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIDIREZIONALE

Perché la soluzione è Bidirezionale? Un dispositivo che trasmette e riceve segnali in entrambe le direzioni, permettendo uno scambio di informazioni senza limiti di senso. È fondamentale in comunicazioni dove è necessario un flusso bidirezionale. La capacità di operare in entrambi i sensi lo rende versatile e efficiente. Questo tipo di tecnologia favorisce collegamenti più immediati e interattivi tra utenti. Si applica in vari ambiti come reti telefoniche e trasmissioni radio.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è l antenna che irraggia nei due sensi opposti" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è l antenna che irraggia nei due sensi opposti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Quando la definizione "Lo è l antenna che irraggia nei due sensi opposti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è l antenna che irraggia nei due sensi opposti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Bidirezionale:

B Bologna I Imola D Domodossola I Imola R Roma E Empoli Z Zara I Imola O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è l antenna che irraggia nei due sensi opposti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

