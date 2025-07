È votato al celibato nei cruciverba: la soluzione è Sacerdote

SACERDOTE

Curiosità e Significato di Sacerdote

Vuoi sapere di più su Sacerdote? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Sacerdote.

Perché la soluzione è Sacerdote? Un sacer­dote è una persona consacrata a Dio, che ha scelto di vivere in castità e dedicarsi completamente alla fede e ai servizi religiosi. Il termine indica chi svolge funzioni spirituali, come celebrare messe e guidare comunità. È una figura centrale in molte confessioni cristiane, simbolo di dedizione e spiritualità. In sintesi, rappresenta l'impegno totale verso il divino.

Come si scrive la soluzione Sacerdote

Se ti sei imbattuto nella definizione "È votato al celibato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

C Como

E Empoli

R Roma

D Domodossola

O Otranto

T Torino

E Empoli

