Restituire la stima

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Restituire la stima' è 'Riabilitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIABILITARE

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Perché la soluzione è Riabilitare? Riabilitare significa restituire a qualcuno o qualcosa la propria capacità, dignità o funzionalità originaria. Questo processo implica un intervento mirato a riparare o migliorare condizioni di salute, comportamento o immagine, spesso dopo un periodo di difficoltà o di perdita di equilibrio. Attraverso interventi terapeutici, sociali o educativi, si cerca di riportare alla normalità o di valorizzare le potenzialità di una persona o di un contesto. La riabilitazione si configura quindi come un percorso di recupero e di reinserimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Restituire la stima". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Restituire la stima nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Riabilitare

La definizione "Restituire la stima" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Restituire la stima" conferma che la soluzione 'Riabilitare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Riabilitare

R Roma I Imola A Ancona B Bologna I Imola L Livorno I Imola T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Restituire la stima" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Riabilitare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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