Restituire la stima
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Restituire la stima' è 'Riabilitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RIABILITARE
Perché la soluzione è Riabilitare? Riabilitare significa restituire a qualcuno o qualcosa la propria capacità, dignità o funzionalità originaria. Questo processo implica un intervento mirato a riparare o migliorare condizioni di salute, comportamento o immagine, spesso dopo un periodo di difficoltà o di perdita di equilibrio. Attraverso interventi terapeutici, sociali o educativi, si cerca di riportare alla normalità o di valorizzare le potenzialità di una persona o di un contesto. La riabilitazione si configura quindi come un percorso di recupero e di reinserimento.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Restituire la stima". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Restituire la stima nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Riabilitare
La definizione "Restituire la stima" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Restituire la stima" conferma che la soluzione 'Riabilitare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Riabilitare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Restituire la stima" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Riabilitare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rendere di nuovo idoneo a una professioneIl diritto di restituire un prodotto al venditoreFatto oggetto di stimaRestituire i salutiRestituire o fruttareRendere restituire
O T E O L G O