La definizione e la soluzione di: Restituire o fruttare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Si sposano. verso la fine della sesta stagione jake è interessato a far fruttare la terra di teresa, salda il debito che lei aveva con la banca e cerca...

La locuzione vuoto a rendere indica che un contenitore (tipicamente bottiglie di vetro, ma anche in plastica PET) una volta svuotato dev'essere reso al fornitore, così che possa essere riutilizzato (si arriva fino a 20 riutilizzi per le bottiglie in PET, 40 per quelle in vetro). In genere, chi acquista il prodotto in vuoto a rendere paga una cauzione che viene resa al momento della restituzione.

L'espressione contraria è vuoto a perdere, che indica invece che il contenitore non viene restituito e può essere gettato. I vuoti a perdere sono molto spesso usa e getta, sebbene alcune aziende producano contenitori in vuoto a perdere che possono essere riutilizzati: quelli della Nutella, ad esempio, vengono comunemente usati come bicchieri (o brocche per quelli di maggiori dimensioni) una volta svuotati.

Italiano

Verbo

Transitivo

rendere (vai alla coniugazione)

ridare qualcosa a qualcuno (economia) (commercio) (finanza) produrre guadagno

Intransitivo

rendere (vai alla coniugazione)

far diventare

Sillabazione

rèn | de | re

Pronuncia

IPA: /'rndere/

Etimologia / Derivazione

dal latino reddere, composto da red- cioè ri- e dare

Sinonimi

dare, dare indietro, restituire, riconsegnare, ridare, rifondere, rimborsare, riportare

contraccambiare, ricambiare, ripagare

(di lavoro) fruttare, produrre, remunerare, valere

fruttare, produrre, remunerare, valere ( per estensione ) descrivere, esporre, esprimere, manifestare, raffigurare, rappresentare, ricreare, riprodurre, tradurre

descrivere, esporre, esprimere, manifestare, raffigurare, rappresentare, ricreare, riprodurre, tradurre cambiare, far diventare, mutare, trasformare

tributare, offrire, presentare

(di condizione) far diventare, ridurre

far diventare, ridurre avere un buon rendimento

Contrari

conservare, tenere, trattenere

costare, essere in perdita

Parole derivate

rendersi, rendimento, rendita, reso

Proverbi e modi di dire