La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Notificare con avviso pubblico' è 'Bandire'.

BANDIRE

Curiosità e Significato di Bandire

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Bandire, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bandire? BANDIRE significa pubblicare ufficialmente un avviso o un decreto, spesso per annunciare qualcosa di importante come un concorso, un'elezione o un incarico. È un termine utilizzato nel contesto amministrativo e pubblico, indicando che un'informazione viene resa nota a tutti. In sostanza, si tratta di diffondere un avviso in modo formale e ufficiale, affinché sia conosciuto da chi di dovere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Avviso pubblicoUn locale pubblico giapponese con le geisheIl suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000Un monitor che fornisce informazioni al pubblicoAssicura l ordine pubblico

Come si scrive la soluzione Bandire

La definizione "Notificare con avviso pubblico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

R Roma

E Empoli

