di gregge

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'di gregge' è 'Immunità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

IMMUNITÀ

Perchè la soluzione è Immunità? Un gregge è un gruppo di animali che si muove insieme, condividendo spazi e comportamenti. La loro forza sta nella coesione e nella capacità di proteggersi uniti. Quando si parla di immunità, si fa riferimento alla capacità di resistere a malattie o minacce esterne. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: di gregge
  • Risposta: IMMUNITÀ
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IUIÀ
  • Inizia con: I
  • Finisce con: À
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di gregge nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Immunità

Quando la definizione "di gregge" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Immunità'.

La soluzione 'Immunità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "di gregge". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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