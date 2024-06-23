di gregge
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'di gregge' è 'Immunità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Immunità? Un gregge è un gruppo di animali che si muove insieme, condividendo spazi e comportamenti. La loro forza sta nella coesione e nella capacità di proteggersi uniti. Quando si parla di immunità, si fa riferimento alla capacità di resistere a malattie o minacce esterne. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: di gregge
- Risposta: IMMUNITÀ
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IUIÀ
- Inizia con: I
- Finisce con: À
di gregge nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Immunità
Quando la definizione "di gregge" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Immunità'.
La soluzione 'Immunità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "di gregge". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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