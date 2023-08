Ospita il gregge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita il gregge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OVILE

Significato/Curiosita : Ospita il gregge

Bradley gregg (los angeles, 8 novembre 1966) è un attore, regista, scrittore e produttore cinematografico statunitense. la sua prima apparizione sul grande... L'ovile è uno spazio recintato o un edificio utilizzato per l'allevamento delle pecore. gli animali possono essere allevati all'aperto o al chiuso; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

