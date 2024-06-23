I conterranei di Ulisse

SOLUZIONE: ITACESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I conterranei di Ulisse" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I conterranei di Ulisse". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Itacesi? Gli uomini provenienti dalla stessa terra di Ulisse costituiscono un gruppo di popoli antichi che si insediarono nel Mediterraneo, mantenendo legami culturali e linguistici. Questi gruppi erano noti per le loro attività commerciali e per il loro ruolo nelle rotte marittime dell’epoca. La loro presenza contribuì alla diffusione di tradizioni e conoscenze tra le diverse civiltà. La storia di queste comunità è strettamente collegata alle vicende dell’epopea omerica, che le descrive come protagonisti di un’epoca di grande fermento.

La soluzione associata alla definizione "I conterranei di Ulisse" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I conterranei di Ulisse" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I conterranei di Ulisse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

