L ultima parte della colonna vertebrale nei cruciverba: la soluzione è Coccige
COCCIGE
Curiosità e Significato di Coccige
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Malanno alla colonna vertebraleL incurvamento a concavità della colonna vertebraledel disco: interessa la colonna vertebralePresero parte all Ultima CenaIl midollo nella colonna vertebrale
Come si scrive la soluzione Coccige
Stai cercando la risposta alla definizione "L ultima parte della colonna vertebrale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 7 lettere della soluzione Coccige:
