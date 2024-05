La Soluzione ♚ Il midollo nella colonna vertebrale La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SPINALE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SPINALE

Significato della soluzione per: Il midollo nella colonna vertebrale Il midollo spinale è la porzione extracranica del sistema nervoso centrale, collocata all'interno del canale vertebrale. Comincia dal foro occipitale, come prosecuzione del bulbo, e continua in senso caudale fino al cono midollare a livello lombare. La sua estensione fibrosa, detta filum terminale, si prolunga fino al coccige. Il midollo spinale dà origine, con i nervi spinali, al sistema nervoso periferico. Italiano: Locuzione nominale: midollo spinale ( approfondimento) . (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) parte del sistema nervoso situata all'interno del canale vertebrale. Sillabazione: mi | dòl | lo - spi | nà | le. Pronuncia: Etimologia / Derivazione: Deriva da midollo e spinale .

