Trasformano la calce in calcare nei cruciverba: la soluzione è Ar
La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Trasformano la calce in calcare' è 'Ar'.
AR
Curiosità e Significato di Ar
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scrivere in calce nome e cognomeColui che firma in calceRivestire con calce i mattoni che formano il muroLe parti dei fiori che si trasformano in fruttiLo è la calce non spenta
Come si scrive la soluzione Ar
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
B G A I I
