TARARE

Curiosità e Significato di "Tarare"

Tarare significa regolare la bilancia, impostando correttamente il suo zero per garantire una misurazione precisa. Si effettua solitamente posizionando un peso di riferimento per assicurarsi che la bilancia, quando vuota, non segnino letture sbagliate.

Come si scrive la soluzione: Tarare

La definizione "Regolare la bilancia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

