VOLANO

Vuoi sapere di più su Volano? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Volano.

Perché la soluzione è Volano? Volano indica qualcosa che si muove rapidamente nell'aria, come un uccello o un oggetto in movimento. Deriva dal verbo volare e suggerisce leggerezza e libertà di movimento. La parola può anche riferirsi a dispositivi come il volano, che immagazzinano energia grazie alla loro rotazione. Insomma, volano evoca l'idea di libertà e dinamismo, proprio come il tamburello che si lancia nel gioco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Regolatore di moto di varie macchineLa palla per il badmintonSi lancia nel pericoloSi chiede col comeSi taglia col trincerto

Hai davanti la definizione "Si lancia col tamburello" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

