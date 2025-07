La forma d uno spirito nei cruciverba: la soluzione è Ectoplasma

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La forma d uno spirito' è 'Ectoplasma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ECTOPLASMA

Perché la soluzione è Ectoplasma? L'ectoplasma è una sostanza visibile, spesso sfocata e luminosa, associata a fenomeni paranormali come fantasmi e spiritismo. Si pensa sia una sorta di energia o materia spirituale che si manifesta durante sedute spiritiche, creando un alone misterioso. In definitiva, l'ectoplasma rappresenta il tentativo di catturare visivamente la presenza di entità invisibili e sorprendenti.

Forma uno spirito di squadra: team ingLa forma del cartello stradale STOPForma di governo riservata ai nobiliAlta e nobile forma letterariaSpirito folletto

E Empoli

C Como

T Torino

O Otranto

P Padova

L Livorno

A Ancona

S Savona

M Milano

A Ancona

N R T A E I A A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANTIAEREA" ANTIAEREA

