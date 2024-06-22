Eccezionalmente smilzo

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Eccezionalmente smilzo' è 'Esilissimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESILISSIMO

Perché la soluzione è Esilissimo? L'aggettivo utilizzato per descrivere qualcosa o qualcuno estremamente magro è esilissimo, un termine che sottolinea una condizione di estrema magrezza, quasi incredibile. La parola deriva dal latino exilis, che indica qualcosa di sottile o di poca consistenza. Quando si parla di un corpo o di un oggetto che presenta una presenza quasi inesistente, si ricorre a questa espressione per evidenziarne la singolare sottilezza. La sua applicazione si estende anche a caratteristiche meno tangibili, come un tono di voce molto flebile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Eccezionalmente smilzo". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Eccezionalmente smilzo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Esilissimo

Se la definizione "Eccezionalmente smilzo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Eccezionalmente smilzo" conferma che la soluzione 'Esilissimo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Esilissimo

E Empoli S Savona I Imola L Livorno I Imola S Savona S Savona I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Eccezionalmente smilzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esilissimo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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