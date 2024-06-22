Eccezionalmente smilzo
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Eccezionalmente smilzo' è 'Esilissimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ESILISSIMO
Perché la soluzione è Esilissimo? L'aggettivo utilizzato per descrivere qualcosa o qualcuno estremamente magro è esilissimo, un termine che sottolinea una condizione di estrema magrezza, quasi incredibile. La parola deriva dal latino exilis, che indica qualcosa di sottile o di poca consistenza. Quando si parla di un corpo o di un oggetto che presenta una presenza quasi inesistente, si ricorre a questa espressione per evidenziarne la singolare sottilezza. La sua applicazione si estende anche a caratteristiche meno tangibili, come un tono di voce molto flebile.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Eccezionalmente smilzo". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Eccezionalmente smilzo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Esilissimo
Se la definizione "Eccezionalmente smilzo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Eccezionalmente smilzo" conferma che la soluzione 'Esilissimo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Esilissimo
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Eccezionalmente smilzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esilissimo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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