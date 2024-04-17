Eccezionalmente robusti

SOLUZIONE: FORTISSIMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Eccezionalmente robusti" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Eccezionalmente robusti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Fortissimi? Questa parola indica qualcosa o qualcuno estremamente resistente, capace di sopportare grandi sollecitazioni senza rompersi o indebolirsi. Si riferisce a oggetti o persone che si distinguono per la loro forza e resistenza superiore alla norma. Un esempio di questo atteggiamento si trova in materiali o individui in grado di affrontare condizioni avverse senza difficoltà. La loro forza è tale da risultare quasi impenetrabili, dimostrando una resistenza fuori dal comune.

La definizione "Eccezionalmente robusti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Eccezionalmente robusti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Fortissimi:

F Firenze O Otranto R Roma T Torino I Imola S Savona S Savona I Imola M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Eccezionalmente robusti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

