SINTETICA

Curiosità e Significato di Sintetica

Perché la soluzione è Sintetica? La parola sintetica si riferisce a qualcosa creato artificialmente, spesso attraverso processi chimici, e non naturale. È usata per descrivere fibre, materiali o sostanze che imitano o sostituiscono quelli naturali, come le fibre sintetiche impiegate nei tessuti. In breve, indica ciò che deriva dall’ingegno umano, combinando elementi per ottenere nuove caratteristiche e funzioni.

Come si scrive la soluzione Sintetica

S Savona

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

