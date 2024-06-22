Classe privilegiata

Home / Soluzioni Cruciverba / Classe privilegiata

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Classe privilegiata' è 'Casta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Classe privilegiata" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Classe privilegiata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Casta? La casta rappresenta un gruppo sociale che gode di diritti e privilegi esclusivi rispetto alle altre classi. Questi individui spesso occupano posizioni di potere e influenza, beneficiando di condizioni favorevoli e di un rispetto speciale nella società. La loro posizione è mantenuta nel tempo, garantendo un certo status e accesso a risorse limitate. La presenza di una casta può influenzare profondamente le dinamiche sociali ed economiche di un paese. La sua esistenza evidenzia disuguaglianze radicate nel sistema sociale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Classe privilegiata nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Casta

Se la definizione "Classe privilegiata" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Classe privilegiata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Casta:

C Como A Ancona S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Classe privilegiata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pura come SusannaLaetitia modella e attrice franceseLo era la biblica SusannaUna classe privilegiataPrivilegiata classe socialeLe vocali in classeGrande classe di animali strisciantiCompito in classe