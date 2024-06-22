Un attacco violento di tosse

SOLUZIONE: ACCESSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un attacco violento di tosse" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un attacco violento di tosse". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Accesso? Un improvviso e forte colpo di tosse che interrompe il respiro e può sembrare un tentativo di liberare le vie aeree. Questo episodio può essere molto intenso e causare disagio, spesso legato a infezioni o irritazioni respiratorie. Quando si verifica in modo ripetuto o improvviso, si parla di un episodio acuto che può richiedere attenzione medica. È importante non confonderlo con altre manifestazioni respiratorie e riconoscerlo come un accesso.

In presenza della definizione "Un attacco violento di tosse", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un attacco violento di tosse" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Accesso:

A Ancona C Como C Como E Empoli S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un attacco violento di tosse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

