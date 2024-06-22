Antilope dalle corna anellate

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Antilope dalle corna anellate' è 'Orice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORICE

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Perché la soluzione è Orice? L’orice è un animale selvatico appartenente alla famiglia degli antilopi, caratterizzato da corna robuste e annellate che si sviluppano in modo distintivo. Queste corna, spesso a forma di spirale, sono un tratto distintivo che permette di riconoscere facilmente l’animale nel suo habitat naturale. L’orice si trova soprattutto nelle foreste e nelle zone montuose, dove si aggira in cerca di cibo e acqua. La sua presenza contribuisce all’equilibrio dell’ecosistema locale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antilope dalle corna anellate". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Antilope dalle corna anellate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Orice

Per risolvere la definizione "Antilope dalle corna anellate", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antilope dalle corna anellate" conferma che la soluzione 'Orice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Orice

O Otranto R Roma I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antilope dalle corna anellate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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