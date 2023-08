L Ente del turismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Ente del turismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENIT

Significato/Curiosita : L ente del turismo

del progetto di riferimento. l'enit - agenzia nazionale del turismo, che ha mantenuto il nome breve enit dell'ente nazionale italiano per il turismo,... Suggerimenti del progetto di riferimento. l'enit - agenzia nazionale del turismo, che ha mantenuto il nome breve enit dell'ente nazionale italiano per il turismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L Ente del turismo : ente; turismo; Tale è l argomento inconsistente ; Il peso del recipiente ; Affermata pubblicamente ; Emette la sente nza; La meta cui ambisce il paziente ; Promuove il turismo in Italia; Un auto da turismo con i sedili ribaltabili e ampio spazio per i bagagli; Ente che promuove il turismo in Italia; La Margherita che fu Ministra del turismo nel 1992; Un tipo di turismo dedicato agli sportivi;

Cerca altre Definizioni