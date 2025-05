Piace alle tarme nei cruciverba: la soluzione è Lana

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Piace alle tarme' è 'Lana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LANA

Curiosità e Significato di "Lana"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lana più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lana.

Perché la soluzione è Lana? La risposta LANA si riferisce al fatto che le tarme, in particolare le tarme del vestito, si nutrono di fibre naturali come la lana, rendendola un materiale molto appetibile per questi insetti. Pertanto, la definizione Piace alle tarme si spiega con il fatto che la lana è un obiettivo comune per questi infestanti.

Come si scrive la soluzione: Lana

La definizione "Piace alle tarme" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

A Ancona

