Dà origine al fiume nei cruciverba: la soluzione è Sorgente
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dà origine al fiume' è 'Sorgente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SORGENTE
Curiosità e Significato di Sorgente
Approfondisci la parola di 8 lettere Sorgente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dà origine al fulmineDà origine al germoglioDà origine al fruttoExtra che si dà al cameriereDà nome al Village di New York
Come si scrive la soluzione Sorgente
Se ti sei imbattuto nella definizione "Dà origine al fiume", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 8 lettere della soluzione Sorgente:
S Savona
O Otranto
R Roma
G Genova
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
U Z T I M A
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.