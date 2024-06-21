Dà origine al fiume nei cruciverba: la soluzione è Sorgente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dà origine al fiume' è 'Sorgente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SORGENTE

Curiosità e Significato di Sorgente

Approfondisci la parola di 8 lettere Sorgente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Sorgente

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dà origine al fiume", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 8 lettere della soluzione Sorgente:
S Savona
O Otranto
R Roma
G Genova
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli

