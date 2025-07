L indimenticato Presley nei cruciverba: la soluzione è Elvis

Home / Soluzioni Cruciverba / L indimenticato Presley

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L indimenticato Presley' è 'Elvis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELVIS

Curiosità e Significato di Elvis

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Elvis, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Elvis? Elvis si riferisce a Elvis Presley, il leggendario cantante e attore statunitense considerato il re del rock'n'roll. La sua musica, il suo stile e la sua carica innovativa hanno rivoluzionato il panorama musicale degli anni '50 e '60, lasciando un'impronta indelebile nella cultura pop globale. Un vero e proprio simbolo di rivoluzione musicale e di passione che ancora oggi affascina milioni di fan in tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un brano di Elvis PresleyUn indimenticato Gilberto del teatro genoveseUn indimenticato LionelloL indimenticato Diego Armando del calcioUn indimenticato Gérard del cinema

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Elvis

Hai trovato la definizione "L indimenticato Presley" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

L Livorno

V Venezia

I Imola

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D A A S C R I O A N C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANI DA CORSA" CANI DA CORSA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.