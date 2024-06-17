Un importante porto militare della Bretagna

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un importante porto militare della Bretagna' è 'Brest'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BREST

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un importante porto militare della Bretagna" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un importante porto militare della Bretagna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Brest? Brest è un importante porto militare situato nella regione della Bretagna, in Francia. La sua posizione strategica sul golfo della Biscaglia lo rende un punto chiave per le operazioni navali e di difesa. La città ospita basi militari e infrastrutture che supportano la forza navale francese. La sua storia è strettamente legata alle attività militari, e il porto rappresenta un punto di riferimento per le forze armate. La presenza di Brest sottolinea il suo ruolo centrale nella difesa nazionale.

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Un importante porto militare della Bretagna nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Brest

Quando la definizione "Un importante porto militare della Bretagna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un importante porto militare della Bretagna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Brest:

B Bologna R Roma E Empoli S Savona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un importante porto militare della Bretagna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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