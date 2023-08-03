La nostra comprende il sistema solare

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La nostra comprende il sistema solare' è 'Galassia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALASSIA

Perché la soluzione è Galassia? La nostra galassia è un enorme insieme di stelle, pianeti e altri corpi celesti che si muovono nello spazio. Fa parte di un universo più vasto, con miliardi di altre galassie che popolano il cosmo. La Via Lattea, come viene chiamata, racchiude il nostro sistema solare e ci permette di conoscere meglio il mistero dell’universo. Osservare questa immensa struttura ci fa sentire piccoli e affascinati.

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La nostra comprende il sistema solare nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Galassia

Se la definizione "La nostra comprende il sistema solare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Galassia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La nostra comprende il sistema solare
  • Risposta: GALASSIA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: G_______
  • Inizia con: G
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

G Genova
A Ancona
L Livorno
A Ancona
S Savona
S Savona
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Galassia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La nostra comprende il sistema solare". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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