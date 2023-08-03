La nostra comprende il sistema solare

Home / Soluzioni Cruciverba / La nostra comprende il sistema solare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La nostra comprende il sistema solare' è 'Galassia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALASSIA

Perché la soluzione è Galassia? La nostra galassia è un enorme insieme di stelle, pianeti e altri corpi celesti che si muovono nello spazio. Fa parte di un universo più vasto, con miliardi di altre galassie che popolano il cosmo. La Via Lattea, come viene chiamata, racchiude il nostro sistema solare e ci permette di conoscere meglio il mistero dell’universo. Osservare questa immensa struttura ci fa sentire piccoli e affascinati.

Vuoi approfondire la risposta Galassia? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Galassia' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

La nostra comprende il sistema solare nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Galassia

Se la definizione "La nostra comprende il sistema solare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Galassia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La nostra comprende il sistema solare

La nostra comprende il sistema solare Risposta: GALASSIA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: G_______

G_______ Inizia con: G

G Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

G Genova A Ancona L Livorno A Ancona S Savona S Savona I Imola A Ancona

La soluzione 'Galassia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La nostra comprende il sistema solare". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.