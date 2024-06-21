La costellazione con Vega

Home / Soluzioni Cruciverba / La costellazione con Vega

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La costellazione con Vega' è 'Lira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La costellazione con Vega" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La costellazione con Vega". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Lira? La Lira è un insieme di stelle riconoscibile nel cielo notturno, con una stella principale chiamata Vega. Questa costellazione rappresenta un liuto, simbolo di musica e arte. È facile da individuare grazie alla sua forma caratteristica e alla brillantezza di Vega, che spicca tra le altre stelle. La Lira è anche una delle costellazioni più antiche, amata dagli astronomi e dagli appassionati di stelle.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La costellazione con Vega nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lira

Quando la definizione "La costellazione con Vega" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La costellazione con Vega" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lira:

L Livorno I Imola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La costellazione con Vega" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Volatile australiano dal bellissimo piumaggioQuella turca circola ad AnkaraLa costellazione con la stella VegaLa costellazione con una famosa cinturaCostellazione a sud dei GemelliLa costellazione con MizarCostellazione adiacente all Orsa Maggiore