Antichissime navi

Home / Soluzioni Cruciverba / Antichissime navi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antichissime navi' è 'Triremi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIREMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antichissime navi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antichissime navi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Triremi? Le triremi erano imbarcazioni usate nell'antica Grecia e a Sparta, caratterizzate da tre file di rematori che le rendevano veloci e agili. Queste navi erano fondamentali nelle battaglie navali e rappresentavano il potere marittimo delle città-stato dell'epoca. La loro struttura complessa e il numero di rematori testimoniano l'organizzazione e la capacità militare delle civiltà antiche.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Antichissime navi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Triremi

In presenza della definizione "Antichissime navi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antichissime navi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Triremi:

T Torino R Roma I Imola R Roma E Empoli M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antichissime navi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Navi da guerra di Greci e RomaniNavi da guerra romaneLe antiche imbarcazioni con tre squadre di vogatoriVi si costruiscono naviSpumeggiano dietro le naviLa invertono le naviCarburante per naviParti delle navi che stanno sott acqua