La segue il malato

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La segue il malato' è 'Cura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CURA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La segue il malato" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La segue il malato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cura? La cura rappresenta l'attenzione e l'assistenza che si dedica a una persona malata per favorirne il recupero e il benessere. Essa si manifesta attraverso interventi medici, supporto emotivo e attenzioni quotidiane che accompagnano il paziente durante il percorso di guarigione. La cura si adatta alle esigenze specifiche di ciascun individuo, garantendo un'attenzione costante e mirata. La presenza di cure adeguate può fare la differenza nel processo di ripresa e nel miglioramento della qualità della vita.

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La segue il malato nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cura

Quando la definizione "La segue il malato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La segue il malato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cura:

C Como U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La segue il malato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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