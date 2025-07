Inquieti nell attesa nei cruciverba: la soluzione è Ansiosi

ANSIOSI

Curiosità e Significato di Ansiosi

Perché la soluzione è Ansiosi? Inquieti nell’attesa descrive uno stato di ansia o agitazione che si prova mentre si aspetta qualcosa di importante. Essere ansiosi significa sentirsi irrequieti, con il cuore che batte più forte e pensieri che corrono, spesso per paura o suspense. È un sentimento comune in momenti di incertezza, rendendo difficile rilassarsi fino a quando la situazione non si chiarisce.

Come si scrive la soluzione Ansiosi

Hai trovato la definizione "Inquieti nell attesa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

S Savona

I Imola

O Otranto

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I R T A T G A S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STRIGLIATA" STRIGLIATA

