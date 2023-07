Sembrano interminabili nell attesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sembrano interminabili nell attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORE

Significato/Curiosita : Sembrano interminabili nell attesa

Stesso con queste parole: "quando sei in disgrazia le giornate sembrano interminabili. a un certo punto nemmeno il mio carattere, prevalentemente ottimista... vedi ore (disambigua). le ore (o stagioni; in greco antico: a, hrai) sono figure della mitologia greca, figlie di zeus e di temi. le ore erano sorelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Sembrano interminabili nell attesa : sembrano; interminabili; nell; attesa; Cani che sembrano vitelli; sembrano mosche ma pungono come zanzare; Pesci che sembrano volare nel mare; Gli artisti che sembrano altri; Quelle in attesa sembrano più lunghe; Scatena serie interminabili di starnuti; Si investe nell impresa; nell e pellicole ce ne sono tre; Si sente nell e gambe intorpidite; I saldi nell e vetrine inglesi; Un pannell o installato sul tetto; Lo spirito di speranza nell attesa d un Salvatore; Cambiano l atleta in attesa ; attesa fiduciosa per il poeta; Si fermano quando arriva una notizia inattesa ; Chi resta in attesa non perde quella acquisita;

Cerca altre Definizioni