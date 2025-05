Un figlio di lsacco nei cruciverba: la soluzione è Esaù

ESAÙ

Curiosità e Significato di "Esaù"

La soluzione Esaù di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Esaù per scoprire curiosità e dettagli utili.

Esau è un personaggio biblico, figlio di Isacco e Rebecca, noto per essere il primogenito e per avere venduto il suo diritto di primogenitura a suo fratello Giacobbe per un piatto di lenticchie. La sua storia è raccontata nel libro della Genesi.

Come si scrive la soluzione: Esaù

La definizione "Un figlio di lsacco" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

S Savona

A Ancona

Ù -

