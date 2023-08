Figlio del titano Giapeto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figlio del titano Giapeto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EPIMETEO

Significato/Curiosita : Figlio del titano giapeto

Un titano di seconda generazione e non va confuso con il figlio di poseidone e clito citato nei dialoghi timeo e crizia di platone. figlio del titano giapeto... epimeteo (in greco antico: pµe, epimetheús, «colui che riflette in ritardo») è un personaggio della mitologia greca ed è un titano. epimeteo rappresenta...