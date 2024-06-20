La cinta che circonda il castello

Home / Soluzioni Cruciverba / La cinta che circonda il castello

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La cinta che circonda il castello' è 'Muraria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MURARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La cinta che circonda il castello" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cinta che circonda il castello". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Muraria? Una muraria è una struttura difensiva costruita con pietre o mattoni, progettata per proteggere un insediamento o un edificio importante. Questa barriera circonda spesso un castello o una fortezza, creando una barriera fisica contro eventuali attacchi nemici. La sua presenza era fondamentale per garantire la sicurezza degli abitanti e mantenere il controllo del territorio. La muraria si integra con altre difese come torri e fossati, rafforzando la capacità di resistenza dell'intero complesso.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La cinta che circonda il castello nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Muraria

La soluzione associata alla definizione "La cinta che circonda il castello" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cinta che circonda il castello" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Muraria:

M Milano U Udine R Roma A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cinta che circonda il castello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una cinta per cittàCirconda una fortezzaCirconda le isole HawaiL aria che ci circondaAntico castelloIl raccordo che circonda l Urbe siglaTrezza e Castello: sono presso Catania