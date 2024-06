Lo frequentano gli universitari di domani

: Il liceo classico, noto in passato anche come ginnasio, è una scuola secondaria di secondo grado quinquennale a ciclo unico del sistema scolastico italiano incentrata sugli studi umanistici. Fu istituito come scuola d'élite con la riforma Gentile nel 1923, traendo origini dal ginnasio-liceo istituito con la legge Casati del 1859, e fu riformato nel 1940 dalla legge Bottai, che con la creazione della scuola media trasformò il ginnasio in una scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

Italiano: Sostantivo: liceo ( approfondimento) m sing (pl.: licei) . (storia) struttura di esercitazione e competizione per l'allenamento fisico (e l'addestramento al combattimento) dei giovani. (scuola) corso di studi secondari superiori a carattere principalmente formativo e culturale, col fine di preparare gli studenti per l'università. in particolare in Italia: liceo classico: incentrato sullo studio del latino e del greco antico.