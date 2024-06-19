La squadra di calcio sarda che giocò al Sant Elia

Home / Soluzioni Cruciverba / La squadra di calcio sarda che giocò al Sant Elia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La squadra di calcio sarda che giocò al Sant Elia' è 'Cagliari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAGLIARI

Perché la soluzione è Cagliari? Cagliari è una squadra di calcio sarda con una lunga storia, nota per le sue emozionanti partite al stadio Sant Elia. Fondata nel 1920, rappresenta la capitale dell’isola e ha conquistato numerosi traguardi nel campionato italiano. La formazione è profondamente radicata nel cuore dei tifosi locali, che la sostengono con passione durante ogni stagione. La sua presenza nel panorama calcistico italiano è riconosciuta sia per le vittorie che per il forte senso di identità territoriale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La squadra di calcio sarda che giocò al Sant Elia". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La squadra di calcio sarda che giocò al Sant Elia nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cagliari

Quando la definizione "La squadra di calcio sarda che giocò al Sant Elia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La squadra di calcio sarda che giocò al Sant Elia" conferma che la soluzione 'Cagliari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cagliari

C Como A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La squadra di calcio sarda che giocò al Sant Elia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cagliari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vi si affaccia VillasimiusSquadra di calcio che vinse lo scudetto nel 1970Accoglie molti SardiLa squadra di calcio americana in cui giocò ChinagliaLa squadra di calcio di MonacoQuello del gioco spinge al casinòL autrice sarda di Canne al ventoSquadra di calcio di Glasgow