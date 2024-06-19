Fu papa dopo Telesforo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fu papa dopo Telesforo' è 'Igino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IGINO

Perché la soluzione è Igino? Iginio è stato il ponte tra Telesforo e il successivo papa che ha guidato la Chiesa, svolgendo un ruolo importante nella storia ecclesiastica. La sua presenza ha rappresentato un momento di continuità e stabilità, consolidando le decisioni prese dai suoi predecessori. Durante il suo pontificato, si sono affrontate diverse sfide che hanno richiesto saggezza e fermezza. La sua figura è ricordata come una delle tappe fondamentali per comprendere l'evoluzione della leadership religiosa in quel periodo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu papa dopo Telesforo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Fu papa dopo Telesforo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Igino

La soluzione associata alla definizione "Fu papa dopo Telesforo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu papa dopo Telesforo" conferma che la soluzione 'Igino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Igino

I Imola G Genova I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu papa dopo Telesforo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Igino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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