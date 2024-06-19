Non è concessa agli umani

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non è concessa agli umani' è 'Eternità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETERNITÀ

Perchè la soluzione è Eternità? Eternità è qualcosa che sfugge alla possibilità umana di possederla o sperimentarla pienamente. È un concetto che va oltre i limiti della vita terrena, lasciando spazio a sogni e riflessioni su ciò che dura per sempre, al di là del tempo e delle nostre capacità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Non è concessa agli umani

Non è concessa agli umani Risposta: ETERNITÀ

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: E_______

E_______ Inizia con: E

E Finisce con: À

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Non è concessa agli umani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Eternità

In presenza della definizione "Non è concessa agli umani", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eternità'.

Le 8 lettere della soluzione

E Empoli T Torino E Empoli R Roma N Napoli I Imola T Torino À -

La soluzione 'Eternità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non è concessa agli umani". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.