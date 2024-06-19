Non è concessa agli umani
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non è concessa agli umani' è 'Eternità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ETERNITÀ
Perchè la soluzione è Eternità? Eternità è qualcosa che sfugge alla possibilità umana di possederla o sperimentarla pienamente. È un concetto che va oltre i limiti della vita terrena, lasciando spazio a sogni e riflessioni su ciò che dura per sempre, al di là del tempo e delle nostre capacità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Non è concessa agli umani
- Risposta: ETERNITÀ
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: E_______
- Inizia con: E
- Finisce con: À
Non è concessa agli umani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Eternità
In presenza della definizione "Non è concessa agli umani", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eternità'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Eternità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non è concessa agli umani". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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